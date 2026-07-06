Жители Курской области в голосовании поддержали запрет на продажу вейпов

«Не знаю, удастся ли действующему созыву подойти, что называется, к этому снаряду, или этим уже займутся коллеги в новом созыве. Время у нас в любом случае есть. Эта норма — отложенная. Она становится возможной только с 1 марта следующего года», — отметил губернатор.