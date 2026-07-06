Новосибирские студенты пройдут практику на дорожных объектах нацпроекта

Более 20 студентов профильных учебных заведений Новосибирской области пройдут производственную практику на дорожных объектах, которые ремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
На строительных площадках и объектах реконструкции будущие специалисты ознакомятся с современными технологиями дорожного строительства и организацией работ. В этом сезоне студенты задействованы на различных значимых объектах, например, на автомобильной дороге К-19 ₽ «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» на участке с 12 по 24 км.
Работу проходят под руководством опытных специалистов. Большинство из них работают в качестве дорожных рабочих, часть осваивает профессию помощника инженера-геодезиста. Полученный опыт позволяет студентам применить знания, полученные в учебных заведениях, и ознакомиться с полным циклом выполнения дорожных работ.
«Реализация таких масштабных проектов требует специалистов, которые обладают современными знаниями и практическими навыками. Поэтому важно, чтобы студенты уже во время обучения могли работать на реальных объектах и понимать специфику дорожной отрасли», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.