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На 11 АЗС в Севастополе откроют свободную продажу топлива

На 11 АЗС в Севастополе откроют свободную продажу топлива АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

Источник: www_ria_ru

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Свободную продажу топлива откроют в Севастополе на 11 АЗС утром в понедельник, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее Развожаев сообщал, что в понедельник продажа топлива на АЗС планировалась только по QR-кодам.

«С 10.00 на 11 заправках “АТАН” будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra», — написал Развожаев в своем канале на платформе «Макс».

По его словам, доступное количество топлива на заправках ограничено. Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.

Дефицит топлива возник в Севастополе и в Крыму из-за проблем с логистикой, поясняли ранее власти.

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