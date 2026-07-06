Нижегородские врачи откачали мешок «плохого» холестерина из крови пациента

Бесплатная программа афереза — капельницы на 3−4 часа — в ПОМЦ ФМБА показана пациентам с прогрессирующим атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием, а также при уровне липопротеина (а) больше 80−100 мг/дл. Также она доступна людям с уровнем триглицеридов выше 5,6 ммоль/л и рецидивирующими панкреатитами, несмотря на приём препаратов.