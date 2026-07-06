Нижегородские врачи откачали мешок «плохого» холестерина из крови пациента

Врачи Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ) свели к минимуму риск повторных инфарктов у 50-летнего нижегородца, откачав из его крови мешок «плохого» холестерина. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
У мужчины с тремя инфарктами и семью стентами уровень опасных фракций холестерина зашкаливал. Он прошел 13 процедур, которые помогли снизить липопротеин А с 84 мг/дл до 10 мг/дл.
«Если в вашей в семье были ранние инфаркты, а нарушения липидного обмена передаются по наследству — аферез жизненно показан для профилактики неминуемого инфаркта или инсульта», — подчеркнул врач-кардиолог Александр Субботин.
Бесплатная программа афереза — капельницы на 3−4 часа — в ПОМЦ ФМБА показана пациентам с прогрессирующим атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием, а также при уровне липопротеина (а) больше 80−100 мг/дл. Также она доступна людям с уровнем триглицеридов выше 5,6 ммоль/л и рецидивирующими панкреатитами, несмотря на приём препаратов.
Ранее мы писали, что спрос на ревакцинации против дифтерии и столбняка вырос в Нижегородской области.