В Красноярском крае мост через реку Оя на трассе Енисей отремонтируют за 1,1 млрд рублей

Согласно документам закупки, подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт моста с укреплением опор и пролетных строений. Работы будут проводиться в несколько этапов. Завершение работ запланировано на конец ноября 2028 года. На время реконструкции будет возведен временный мост с подъездной дорогой.