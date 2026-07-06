В Красноярском крае мост через реку Оя на трассе Енисей отремонтируют за 1,1 млрд рублей

В Красноярском крае планируют капитально отремонтировать мост через реку Оя на 476-м км федеральной трассы Р-257 «Енисей». Это дорога Красноярск — Абакан — Кызыл, граничащая с Монголией. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.
Заказчиком работ выступает федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Росавтодора. Начальная цена контракта составляет 1,128 млрд рублей. Закупку разместили 2 июля. Заявки принимают до 21 июля 2026 года.
Согласно документам закупки, подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт моста с укреплением опор и пролетных строений. Работы будут проводиться в несколько этапов. Завершение работ запланировано на конец ноября 2028 года. На время реконструкции будет возведен временный мост с подъездной дорогой.