Более 120 км путей отремонтировано на МЖД с начала года

Как отмечается, большинство ремонтно-путевых работ выполняется по технологии «закрытого перегона». Благодаря этой технологии работы ведутся непрерывно, что повышает выработку и производительность. В ремонтно-путевой кампании задействованы путевые машины тяжелого типа, а также вагоны-хопперы-дозаторы, рельсовозные составы и другая техника.