Более 120 км путей отремонтировано на МЖД с начала года

«На данный момент работы завершены на участках: Голутвин — Луховицы (16,1 км), Перово — Люберцы (8,1 км), Реутов — Железнодорожная (6,7 км). Все они расположены в Москве и Московской области», — говорится в сообщении.
Как отмечается, большинство ремонтно-путевых работ выполняется по технологии «закрытого перегона». Благодаря этой технологии работы ведутся непрерывно, что повышает выработку и производительность. В ремонтно-путевой кампании задействованы путевые машины тяжелого типа, а также вагоны-хопперы-дозаторы, рельсовозные составы и другая техника.