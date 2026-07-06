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Более 120 км путей отремонтировано на МЖД с начала года

С начала ремонтно-путевой кампании на Московской железной дороге (МЖД) было отремонтировано 122,7 км путей. Кроме того, заменено 73 стрелочных перевода, сообщила пресс-служба магистрали.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент работы завершены на участках: Голутвин — Луховицы (16,1 км), Перово — Люберцы (8,1 км), Реутов — Железнодорожная (6,7 км). Все они расположены в Москве и Московской области», — говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство ремонтно-путевых работ выполняется по технологии «закрытого перегона». Благодаря этой технологии работы ведутся непрерывно, что повышает выработку и производительность. В ремонтно-путевой кампании задействованы путевые машины тяжелого типа, а также вагоны-хопперы-дозаторы, рельсовозные составы и другая техника.