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В Екатеринбурге представили реанимационную для младенцев

На ИННОПРОМе представили инкубатор для новорожденных.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на пресс-подходе XVI международной промышленной выставки ИННОПРОМ представили инкубатор для новорожденных VEDAL A-2000. Фишка в том, что у него открывается крышка, и инкубатор превращается в открытую реанимационную систему. Гостям эксклюзивного показа экспонатов продемонстрировали принцип его работы.

Кроме того, на пресс-подходе показали беспилотный трамвай 71−923м «Богатырь М». Курсировать транспорт будет по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. Тестирование начнут сразу после ИННОПРОМа, но беспилотную систему пока тестировать не будут — трамвай поедет с водителем.

Для увеличения пассажировместимости из середины двухсекционного низкопольного трамвая убрали сидения, их осталось 35. Всего в транспорт вмещается 222 пассажира.