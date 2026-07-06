В Екатеринбурге представили реанимационную для младенцев

В Екатеринбурге на пресс-подходе XVI международной промышленной выставки ИННОПРОМ представили инкубатор для новорожденных VEDAL A-2000. Фишка в том, что у него открывается крышка, и инкубатор превращается в открытую реанимационную систему. Гостям эксклюзивного показа экспонатов продемонстрировали принцип его работы.