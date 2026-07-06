После ДТП с 12 пострадавшими людьми в Воронежской области возбудили дело

После ДТП с рейсовым автобусом и фурой на трассе в Воронежской области следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла утром в воскресенье, 5 июля, на автодороге М-4 «Дон» в Бобровском районе. Установлено, что во время движения 62-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию. В результате он врезался в грузовой автомобиль Dongfeng, который ехал впереди.
По данным регионального ГУ МВД России, в аварии пострадали водитель автобуса и его одиннадцать пассажиров. С травмами их доставили в больницу.
Уголовное дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Следователи осмотрели место происшествия, а также продолжают допрашить пострадавших, водителя и руководство организации-перевозчика. В рамках расследования уголовного дела также будут назначены необходимые экспертизы, изъята и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан, выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.