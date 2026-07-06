После ДТП с 12 пострадавшими людьми в Воронежской области возбудили дело

Уголовное дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Следователи осмотрели место происшествия, а также продолжают допрашить пострадавших, водителя и руководство организации-перевозчика. В рамках расследования уголовного дела также будут назначены необходимые экспертизы, изъята и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан, выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.