Режим повышенной готовности вводили на Бору в Нижегородской области из-за урагана

Режим повышенной готовности вводили на Бору в Нижегородской области 5 июля из-за урагана.
Об этом накануне вечером администрация городского округа Бор в Нижегородской области вечером сообщила в социальных сетях:
«Сегодняшняя непогода оставила свои последствия, но мы уже активно работаем над их устранением. Все службы находятся в режиме повышенной готовности», — говорилось в сообщении.
Как отметили в администрации, электрики выехали устранять обрывы линий, часть упавших деревьев распилена и убрана, в первую очередь на основных дорогах и проездах. Работы по восстановлению нормальной обстановки будут продолжаться до полного устранения последствий.
Ранее очевидцы в соцсетях сообщали, что из-за непогоды несколько домов остались без света, у некоторых домов повреждены крыши, также наблюдались поваленные деревья.
Ранее сообщалось, что энергетики продолжают восстанавливать нарушенное непогодой электроснабжение сразу в нескольких округах Нижегородской области.