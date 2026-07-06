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Режим повышенной готовности вводили на Бору в Нижегородской области из-за урагана

Работы по восстановлению нормальной обстановки будут продолжаться до полного устранения последствий.

Источник: Время

Режим повышенной готовности вводили на Бору в Нижегородской области 5 июля из-за урагана.

Об этом накануне вечером администрация городского округа Бор в Нижегородской области вечером сообщила в социальных сетях:

«Сегодняшняя непогода оставила свои последствия, но мы уже активно работаем над их устранением. Все службы находятся в режиме повышенной готовности», — говорилось в сообщении.

Как отметили в администрации, электрики выехали устранять обрывы линий, часть упавших деревьев распилена и убрана, в первую очередь на основных дорогах и проездах. Работы по восстановлению нормальной обстановки будут продолжаться до полного устранения последствий.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщали, что из-за непогоды несколько домов остались без света, у некоторых домов повреждены крыши, также наблюдались поваленные деревья.

Ранее сообщалось, что энергетики продолжают восстанавливать нарушенное непогодой электроснабжение сразу в нескольких округах Нижегородской области.