Движение ограничат и перекроют в районе улицы Антонова-Овсеенко с 11 июля

Уточняется, что полное перекрытие с обустройством нового съезда в районе д. 8, стр. 1 по ул. Антонова-Овсеенко введут на участках: съезд с Шмитовского проезда на внутреннюю сторону ТТК в районе д. 13, стр. 6 по ул. Антонова-Овсеенко с 11 до 25 июля; съезд с внутренней стороны ТТК на Шмитовский проезда в районе д. 15, стр. 8 по ул. Антонова-Овсеенко и съезд с внешней стороны ТТК на Шмитовский проезд от Шмитовского проезда, д. 32, стр. 3 до ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 8 с 25 июля до 30 декабря.