Движение ограничат и перекроют в районе улицы Антонова-Овсеенко с 11 июля

«С 11 до 25 июля будет временно закрыт съезд со Шмитовского проезда на внутреннюю сторону ТТК. Также на отдельных участках Шмитовского проезда и бокового проезда внутренней стороны ТТК будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением ремонтных работ. Также с 25 июля до 30 декабря закроют съезды внутренней и внешней сторон ТТК на Шмитовский проезд. Рекомендуем водителям заранее планировать маршрут», — говорится в сообщении.
Уточняется, что полное перекрытие с обустройством нового съезда в районе д. 8, стр. 1 по ул. Антонова-Овсеенко введут на участках: съезд с Шмитовского проезда на внутреннюю сторону ТТК в районе д. 13, стр. 6 по ул. Антонова-Овсеенко с 11 до 25 июля; съезд с внутренней стороны ТТК на Шмитовский проезда в районе д. 15, стр. 8 по ул. Антонова-Овсеенко и съезд с внешней стороны ТТК на Шмитовский проезд от Шмитовского проезда, д. 32, стр. 3 до ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 8 с 25 июля до 30 декабря.
Кроме того, с 11 до 25 июля и с 25 июля до 30 декабря на участке Шмитовского проезда в районе д. 15, стр. 8 по ул. Антонова-Овсеенко одна из трех полос будет закрыта для движения, а на участке бокового проезда внутренней стороны ТТК от Шмитовского проезда до ул. Антонова-Овсеенко, д. 8, стр. 1 одна из двух-трех полос будет закрыта для движения.