Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кунгурский суд взыскал с дропперов сумму неосновательного обогащения

Кунгурский суд взыскал с дропперов в пользу пенсионерки из Кунгура более 2,5 млн руб. неосновательного обогащения. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Кунгурский суд взыскал с дропперов в пользу пенсионерки из Кунгура более 2,5 млн руб. неосновательного обогащения. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В октябре 2025 года пожилая жительница Кунгура, будучи введенной в заблуждение, перевела на счета двух жителей Татарстана 2,5 млн руб. В рамках рассмотрения иска прокурора, направленного в защиту имущественных прав пенсионерки, судом установлено, что между сторонами отсутствовали какие-либо договорные или иные правоотношения, деньги ответчики получили без законных на то оснований.

Удовлетворяя заявленные прокурором требования о взыскании с дропперов суммы неосновательного обогащения с учетом процентов за пользование денежными средствами, суд указал, что банковская карта является индивидуальным средством платежа и ее держатель обязан обеспечивать контроль за операциями по счету.