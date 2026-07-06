Сандра Мун: «Когда правильно выбираешь путь, судьба подбрасывает тебе знаки»

Печаль в том, что к старым дверям в течение долгого времени относились варварски: когда дом ремонтировали, двери снимали и выбрасывали на свалку. А ведь дверь — это не только деталь интерьера, с которой человек соприкасается постоянно, это ещё и портал в иные миры и иные времена. В общем, мы с Денисом сфотографировали так много дверей, что получилось 850 фотоснимков. И это совпало с тем, что в 2020 году Олег Туркин, назначенный директором Фонда капремонта Калининградской области, загорелся идеей обновления дверей в регионе. Меня рекомендовали в качестве эксперта. Я сделала презентацию, прочитала курс лекций о реставрации дверей и о стилях — как по дизайну дверей понять, к какой эпохе или к какому стилевому направлению они принадлежат. И вот уже шесть лет Фонд занимается либо реставрацией дверей, либо создаёт соответствующую стилевую реплику.