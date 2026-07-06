Воронежские работодатели на 26% подняли зарплаты в сфере красоты

В тройку лидеров по темпам роста вошла и сфера добычи сырья, где зарплаты увеличились на 12% и достигли 93,5 тысячи рублей. В пятерку отраслей, где бизнес наиболее активно повышает доход, также попали сектор безопасности, где оплата труда выросла на 10% (до 56,4 тысячи рублей), и сельское хозяйство — здесь специалистам стали предлагать на 8% больше, что составило 106,4 тысячи рублей.