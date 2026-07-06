Случайности не случайны: пара из Минска поженится на фестивале в Москве

«Под елкой обнаружила красиво запакованную коробочку. Я начинаю поднимать — и понимаю, что не могу оторвать ее от пола. Я поняла в моменте, что там, и начала смеяться. Егор помог достать подарок из-под елки. Смотрю — а там набор небольших гантелей, с которыми удобно заниматься дома. И меня это тогда так зацепило, что Егор запомнил, обратил внимание, хотя я ничего ему не говорила и даже не намекала. И так во многом», — отметила девушка.