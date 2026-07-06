Случайности не случайны: пара из Минска поженится на фестивале в Москве

Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» в третий раз пройдет 8 июля в Национальном центре «Россия» в Москве. Более ста пар из регионов страны скрепят свой союз на единой торжественной церемонии. Впервые в этом году принимает участие пара из Беларуси — ведущий специалист отдела маркетинга BELEXPO Егор Русак и ведущий специалист отдела развития франчайзинговой сети кофеен Екатерина Ковалева.
Корреспондент Sputnik Екатерина Куница пообщалась с будущими молодоженами и узнала, как они познакомились, почему решили принять участие в фестивале и куда отправятся в свадебное путешествие.
Случайное знакомство.
Встреча 25-летней Екатерины и 27-летнего Егора — классическая история о том, что случайности не случайны. Молодые люди в Солигорске (родной город ребят — Sputnik) пересеклись на улице, зацепились взглядами, а позже совершенно случайно нашли друг друга в интернете.
«Я ее запомнил, она мне сразу приглянулась. А потом, уже чисто случайно, — мы тогда еще все в “ВКонтакте” сидели, — листаю ленту и вижу: та самая девушка, которую я встретил на улице», — поделился воспоминаниями Егор.
Получив сообщение от нового знакомого с предложением встретиться, Екатерина согласилась. И не прогадала — парень сразу же произвел на нее впечатление.
«Я такая Дюймовочка по сравнению с ним. Он высокий, плечистый. Мурашки по коже до сих пор идут», — рассказала девушка.
С этой встречи и завязалось их общение. Дружба переросла в нечто большее, когда Екатерина затеяла ремонт. Егор не остался в стороне, а проявил себя как настоящий мужчина: начал помогать, заботиться, проявлять инициативу. Именно эти качества стали для девушки решающими.
Егор удивил свою избранницу предложением руки и сердца, подойдя к этому вопросу очень креативно.
«Я захожу домой, а все устлано лепестками роз, а на стене написано: “Ты выйдешь за меня?”. Мы тогда еще ремонт доделывали в квартире Егора, обои не были поклеены. Так что эта надпись так и осталась под обоями», — улыбнулась Екатерина.
Подготовка к фестивалю.
Изначально пара хотела сыграть классическую свадьбу 26 июня, но из-за большой популярности этой даты пришлось перенести торжество на 25 июня. Екатерина даже обрадовалась, так как четверг — ее любимый день недели.
Влюбленные начали готовиться к свадьбе — заказали ресторан, пригласили гостей. Однако, когда поступило предложение от Национального центра «Россия» представить Беларусь на Всероссийском фестивале, пара не смогла отказаться. Их видеовизитка, снятая в Минске рядом с Национальной библиотекой Беларуси, покорила оргкомитет фестиваля.
По словам собеседников, раньше они бывали в Москве. Этот город запомнился им своей масштабностью и интересной архитектурой. А еще тем, что он стал более зеленым.
Екатерина и Егор признались, что самым сложным на этапе подготовки оказалось лишь одно — найти время. Для Екатерины белорусский дизайнер готовит свадебное платье с элементами национального орнамента. Егор также выбрал костюм белорусского бренда, но детали образа жениха, как и невесты, пока держат в секрете.
«Мы все-таки преподнесем нашу страну с помощью элементов декора. Это и как условия, и как внутреннее желание», — отметила невеста.
Что касается прически и макияжа, то Екатерина полностью доверяет себе и будет собирать образ самостоятельно. На вопрос, какую сумму они планируют потратить на наряды и саму поездку в Москву, пара шутливо ответила: «Здесь как с ремонтом — сперва ведешь подсчет, а потом уже забываешь про все, и просто делаешь то, что нужно».
Екатерина призналась, что немного переживала за то, как родные отнесутся к их желанию расписаться не на родине, а в Москве, да и еще в присутствии большого количества незнакомых людей. Однако семья и друзья поддержали пару, отметив, что участие в фестивале запомнится им на всю жизнь, а в Беларуси они смогут отпраздновать позже.
«По приезде в Беларусь соберем семью, друзей и вместе отпразднуем», — подчеркнули собеседники.
Тем не менее, все же поддержка у белорусской пары на фестивале будет — приедут их московские друзья и родители Егора.
Кстати, медовый месяц у пары состоялся до свадьбы — влюбленные неделю отдыхали в Китае.
«Наши даты сместились, поэтому путешествие получилось предсвадебным. Китай сейчас популярное направление. Из Беларуси есть прямые рейсы, это очень удобно», — сказали Егор и Екатерина.
Фирменное блюдо и мечта на двоих.
Сейчас пара живет в собственной квартире в Минске. Екатерина призналась, что обожает варить кофе в турке и даже проходила курсы бариста. А еще она отлично готовит. Ее фирменное блюдо для Егора — творожная запеканка, которая по вкусу напоминает чизкейк.
«Делаю песочное тесто из масла, муки, сахара и ванилина. Затем выкладываю в форму, взбиваю творог и выливаю. Сверху еще можно клубнику положить. Обязательно нужно немного крахмала добавить, чтобы запеканка не потекла. Также можно немного присыпать оставшимся песочным тестом. После этого -в духовку на минут 40. Получается, как чизкейк, очень нежно», — рассказала рецепт Екатерина.
В свободное время пара ведет активный образ жизни — три раза в неделю Екатерина и Егор ходят в тренажерный зал. А недавно они увлеклись большим теннисом и участвуют в любительских турнирах в своем микрорайоне «Минск-Мир». Также ребята очень любят путешествовать: в ближайшее время хотят посетить Березинский биосферный заповедник и Припятский национальный парк. Но как бы далеко они не уезжали, их главная совместная мечта — построить большой дом, в который всегда будет хотеться возвращаться.
«Мы очень любим приглашать гостей, устраивать праздники. Хочется большой дом, где можно всех собрать, жить около природы, чтобы отдыхать душой и телом», — поделились собеседники.
Семья — это крепость.
Екатерина ценит своего избранника за креатив и внимательность к мелочам. Однажды он подарил ей на Новый год набор гантелей, потому что знал, что Екатерина планировала начать заниматься спортом.
«Под елкой обнаружила красиво запакованную коробочку. Я начинаю поднимать — и понимаю, что не могу оторвать ее от пола. Я поняла в моменте, что там, и начала смеяться. Егор помог достать подарок из-под елки. Смотрю — а там набор небольших гантелей, с которыми удобно заниматься дома. И меня это тогда так зацепило, что Егор запомнил, обратил внимание, хотя я ничего ему не говорила и даже не намекала. И так во многом», — отметила девушка.
Что касается Егора, то он ценит в Екатерине умение слышать и поддерживать. Он признался, что для него ее имя является синонимом «любви». Именно поэтому дом для мужчины — не просто стены.
«Главное — это когда ты возвращаешься домой и понимаешь, что это твоя крепость, там ты в безопасности», — сказал собеседник.
На вопрос, что объединяет людей, пара ответила просто и мудро: любовь.
«Любовь к своей семье, своему народу, соседним странам и миру. Она способствует доброжелательному отношению и умению находить точки соприкосновения», — сказала Екатерина.
Праздник любви, в котором примут участие белорусы, украсит передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожены получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония. Пусть это станет для них семейным оберегом.