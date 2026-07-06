Росгвардейцы и МЧС провели совместное пожарное учение в Калининграде

сотрудниками МЧС. По легенде, в одном из кабинетов произошло возгорание и задымление.
До приезда пожарных расчёт сотрудники ОМОН «Град» локализовали очаг с помощью первичных средств пожаротушения и провели эвакуацию личного состава и имущества. Прибывший пожарный расчёт МЧС оперативно потушил огонь.
В ходе учения отработали алгоритм действий дежурной службы, нештатного пожарного расчёта и личного состава, а также порядок взаимодействия с пожарной охраной МЧС в условиях реального пожара.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше