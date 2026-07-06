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Росгвардейцы и МЧС провели совместное пожарное учение в Калининграде

На базе ОМОН «Град» регионального управления Росгвардии прошло совместное пожарно-тактическое занятие с.

Источник: KaliningradToday

сотрудниками МЧС. По легенде, в одном из кабинетов произошло возгорание и задымление.

До приезда пожарных расчёт сотрудники ОМОН «Град» локализовали очаг с помощью первичных средств пожаротушения и провели эвакуацию личного состава и имущества. Прибывший пожарный расчёт МЧС оперативно потушил огонь.

В ходе учения отработали алгоритм действий дежурной службы, нештатного пожарного расчёта и личного состава, а также порядок взаимодействия с пожарной охраной МЧС в условиях реального пожара.

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