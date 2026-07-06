Число рейсов из Нижнего Новгорода в Хургаду увеличили с 6 июля

Пассажирам нижегородского аэропорта имени В. П. Чкалова стало доступно еще больше рейсов на курорты Египта. Новую полетную программу из столицы ПФО запустила авиакомпания Nesma Airlines 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла.
Число рейсов увеличено по направлению Нижний Новгород — Хургада. Перелеты выполняются на судне Airbus A320.
Как уточнили представители аэропорта, расширение полетной программы позволит удовлетворить высокий спрос нижегородцев на пляжный отдых в Египте и предложить им расширенные варианты для планирования своего отпуска. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте аэропорта в разделе «Сезонное расписание».
Ранее мы писали, что нижегородский аэропорт ввел ограничения на полеты 6 июля.