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Число рейсов из Нижнего Новгорода в Хургаду увеличили с 6 июля

Новую полетную программу запустила авиакомпания Nesma Airlines.

Источник: Живем в Нижнем

Пассажирам нижегородского аэропорта имени В. П. Чкалова стало доступно еще больше рейсов на курорты Египта. Новую полетную программу из столицы ПФО запустила авиакомпания Nesma Airlines 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла.

Число рейсов увеличено по направлению Нижний Новгород — Хургада. Перелеты выполняются на судне Airbus A320.

Как уточнили представители аэропорта, расширение полетной программы позволит удовлетворить высокий спрос нижегородцев на пляжный отдых в Египте и предложить им расширенные варианты для планирования своего отпуска. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте аэропорта в разделе «Сезонное расписание».

Ранее мы писали, что нижегородский аэропорт ввел ограничения на полеты 6 июля.