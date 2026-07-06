Более 5 тысяч семей улучшили жилье по маткапиталу в Нижегородской области

За первые шесть месяцев года региональное отделение СФР выдало 5 320 сертификатов на маткапитал. Документ оформляется автоматически на основании сведений о рождении ребенка. Использовать средства на улучшение жилищных условий можно сразу после получения сертификата — например, для первоначального взноса по ипотеке, погашения жилищного кредита или займа на строительство.