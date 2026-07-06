Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 5 тысяч семей улучшили жилье по маткапиталу в Нижегородской области

С начала года в регионе выдали 5 320 сертификатов на материнский капитал, большинство семей направили средства на покупку или строительство жилья.

С начала 2026 года более 5 тысяч нижегородских семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Нижегородской области.

За первые шесть месяцев года региональное отделение СФР выдало 5 320 сертификатов на маткапитал. Документ оформляется автоматически на основании сведений о рождении ребенка. Использовать средства на улучшение жилищных условий можно сразу после получения сертификата — например, для первоначального взноса по ипотеке, погашения жилищного кредита или займа на строительство.

Подать заявление на распоряжение средствами можно через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР, МФЦ или банке, если маткапитал направляется на ипотеку. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, после чего заявителю направляют уведомление о принятом решении.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область возглавила российский рейтинг по приросту рождаемости.