Более 5 тысяч семей улучшили жилье по маткапиталу в Нижегородской области

С начала 2026 года более 5 тысяч нижегородских семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Нижегородской области.
За первые шесть месяцев года региональное отделение СФР выдало 5 320 сертификатов на маткапитал. Документ оформляется автоматически на основании сведений о рождении ребенка. Использовать средства на улучшение жилищных условий можно сразу после получения сертификата — например, для первоначального взноса по ипотеке, погашения жилищного кредита или займа на строительство.
Подать заявление на распоряжение средствами можно через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР, МФЦ или банке, если маткапитал направляется на ипотеку. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, после чего заявителю направляют уведомление о принятом решении.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область возглавила российский рейтинг по приросту рождаемости.