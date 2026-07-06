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В Калининградской области Роспотребнадзор запустил горячие линии по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг

Звонить и задавать вопросы могут с 6 по 17 июля.

В Калининградской области с 6 по 17 июля Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг. Как сообщает пресс-служба ведомства, можно получить консультации специалистов по заключению договоров, а также оплате и возврату денег.

Звонить в Калининграде: 8 (4012) 53−84−36, 57−24−03, 53−24−04;

В городах области:

— в Немане 8 (40162) 2−35−58;

— в Зеленоградске 8 (40150) 3−29−59, 3−16−74;

— в Гусеве 8 (40143) 3−27−66, 3−48−31, 3−35−23;

— в Черняховске 8 (40141) 3−47−77, 3−46−55;

— в Багратионовске 8 (40156) 3−20−03, 3−33−28;

— в Советске 8 (40161) 3−56−43;

— в Гурьевске 8 (4015) 3−10−66, 3−10−67.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

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