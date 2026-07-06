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В Нальчике состоится фестиваль ремесел «АртЭль»

Мастера и дизайнеры представят свои уникальные изделия.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль ремесел «АртЭль» будет проходить 25−26 июля в городе Нальчике в Кабардино-Балкарской Республике. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов и туризма региона.

На фестивале местные мастера и дизайнеры представят свои уникальные изделия. На прилавках можно будет найти авторскую керамику, изделия из дерева, свечи, украшения, парфюмерию, товары для дома, стильную одежду и многое другое. Каждый желающий также сможет принять участие в мастер-классах по живописи, 3D-моделированию, гончарному делу, басонному плетению тесьмы, росписи пряников, значков, шоперов и текстильных игрушек.

На протяжении всего фестиваля будут работать аквагрим и оригинальные фотозоны, а музыкальное сопровождение создаст особую атмосферу летнего праздника. Кроме того, гости смогут насладиться ароматным кофе и пообщаться с талантливыми авторами.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.