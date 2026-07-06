В России введут ипотечные каникулы для семей с двумя и более детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми. Воспользоваться правом приостановки выплат по кредиту родители смогут до достижения ребенком возраста 1,5 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Что касается граждан, оформивших опекунство, то срок ипотечных каникул отсчитывается от даты усыновления. Длительность кредитных каникул при этом остается такой же — не более 18 месяцев. Проценты будут начисляться начиная с 7-го месяца каникул. Однако за заемщиком остается право выйти из программы раньше, уведомив об этом кредитора.
— Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, материальное положение и жилищные условия — самые распространенные причины (39 процентов опрошенных), по которым женщины не планируют рождение детей в ближайшие 5 лет. В целях стимулирования рождаемости в Российской Федерации, снижения рисков дефолтов заемщиков, а также уменьшения рисков для финансовой стабильности кредиторов законопроект предусматривает право заемщика обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода, — говорится в пояснительной записке.
Согласно изменениям, которые внесли в закон «О потребительском кредите (займе)», право на кредитные каникулы может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
На данный момент также действуют кредитные каникулы при рождении или усыновлении (удочерении) первого ребенка. Льготный период по ним длится не более шести месяцев при условии, что доходы заемщика снизились более чем на 20%. Вместе с тем сумма ежемесячных платежей по ипотеке должна составлять свыше 40% дохода гражданина.