В России введут ипотечные каникулы для семей с двумя и более детьми

Что касается граждан, оформивших опекунство, то срок ипотечных каникул отсчитывается от даты усыновления. Длительность кредитных каникул при этом остается такой же — не более 18 месяцев. Проценты будут начисляться начиная с 7-го месяца каникул. Однако за заемщиком остается право выйти из программы раньше, уведомив об этом кредитора.