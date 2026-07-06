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Житель Красноярского края выиграл путешествие на Камчатку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель края выпускник Университета Решетнева, вожатый детского оздоровительного лагеря «КрасЭйр» Александр Кулев выиграл путевку на Камчатку.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель края выпускник Университета Решетнева, вожатый детского оздоровительного лагеря «КрасЭйр» Александр Кулев выиграл путевку на Камчатку.

Туда он отправится в конце июля с другими победителями экологического спецпроекта «Мир в твоих руках» программы «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Всего в конкурсе приняло участие более 5000 человек. Молодые люди писали мотивационное эссе о собственных экопривычках и проходили тесты о заповедных зонах России, об экологической безопасности, а также о переработке и утилизации вторсырья.

«Победителей ждет не просто путешествие по уникальным местам, а глубокий образовательный интенсив. Ребята увидят, как современные технологии помогают снижать воздействие человека на природу и находить баланс между прогрессом и экологией», — пояснила руководитель отдела цифровых проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.

Александр Кулев уже не первый год участвует в спецпроектах «Другого дела». «В своем родном городе Бородино Красноярского края я работал в стройотрядах, там мы высаживали цветы. В повседневной жизни всегда стараюсь придерживаться экологических привычек. Например, ношу шоппер для покупок вместо пакетов или использую многоразовые тары вместо обычных упаковок», — поделился своими экопривычками Александр.

За семь дней путешествия для ребят пройдут экскурсии на перерабатывающие предприятия, лекции от экологов-наставников, разработка собственных экопроектов, посещение заповедных зон и национальных парков, а также культурная программа: знакомство с природой, традициями и историей Камчатского края. Сто самых активных участников спецпроекта получили призовые боксы с экотоварами. Еще пять обладателей боксов, которые выполнили все задания, но не вошли в топ-100, определили рандомайзером. Список с победителями и участниками, которые выиграли призовые боксы, опубликован на сайте спецпроекта.

Программа «Другое дело» действует в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

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