Житель Красноярского края выиграл путешествие на Камчатку

За семь дней путешествия для ребят пройдут экскурсии на перерабатывающие предприятия, лекции от экологов-наставников, разработка собственных экопроектов, посещение заповедных зон и национальных парков, а также культурная программа: знакомство с природой, традициями и историей Камчатского края. Сто самых активных участников спецпроекта получили призовые боксы с экотоварами. Еще пять обладателей боксов, которые выполнили все задания, но не вошли в топ-100, определили рандомайзером. Список с победителями и участниками, которые выиграли призовые боксы, опубликован на сайте спецпроекта.