Хабаровская фирма заплатит крупный штраф за «Ням-Ням» на упаковке пельменей

Ответчик пытался отбиться сразу несколькими доводами. Мол, продукция разная, относится к разным классам, да и рисунок на упаковке не совпадает. Но суд эти аргументы отмёл, объяснив простую вещь: для нарушения достаточно даже потенциальной опасности смешения в глазах покупателя. Если человек, глядя на пачку пельменей, может подумать, что это тот самый «Ням-Ням», или что производители как-то связаны, — права владельца уже нарушены.