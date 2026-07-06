Хабаровская фирма заплатит крупный штраф за «Ням-Ням» на упаковке пельменей

Арбитражный суд Хабаровского края взыскал с местного производителя пельменей солидную компенсацию за слишком аппетитное название. Компания выпускала продукт под маркой «Ням-Ням», не спросив разрешения у настоящего владельца этого товарного знака. Теперь за самонадеянность придётся заплатить 1,3 миллиона рублей.
История началась, когда обладатель прав на бренд обнаружил в интернете чужую продукцию со знакомым названием. Никаких договоров с производителем пельменей он не заключал и прав на использование товарного знака не передавал. Правообладатель обратился в арбитраж и потребовал компенсацию в размере двукратной стоимости всей партии контрафакта.
Ответчик пытался отбиться сразу несколькими доводами. Мол, продукция разная, относится к разным классам, да и рисунок на упаковке не совпадает. Но суд эти аргументы отмёл, объяснив простую вещь: для нарушения достаточно даже потенциальной опасности смешения в глазах покупателя. Если человек, глядя на пачку пельменей, может подумать, что это тот самый «Ням-Ням», или что производители как-то связаны, — права владельца уже нарушены.
Суд установил, что исключительные права на товарный знак принадлежат истцу, а обозначение на продукции ответчика до степени смешения похоже на оригинал. Расчёт компенсации проверили, соразмерность подтвердили и снижать сумму не стали. Решение приняли в апреле 2026 года, и оно устояло в апелляции — Шестой арбитражный апелляционный суд полностью поддержал первую инстанцию.