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В Красноярском крае число абортов сократилось на 6,8%

В 2025 году в Красноярском крае зафиксировано 10 991 прерывание беременности — на 803 случая меньше, чем годом ранее.

В 2025 году в Красноярском крае зафиксировано 10 991 прерывание беременности — на 803 случая меньше, чем годом ранее. Снижение составило 6,8%, что превышает общероссийский показатель.

В целом по России в прошлом году число абортов сократилось на 5% и составило 321 тысячу случаев, сообщает Ямал 1 со ссылкой на данные Минздрава.

Наибольшее снижение зафиксировано в Карачаево-Черкесии (почти на 50%), в Тыве, Вологодской, Ивановской, Орловской областях и других регионах. При этом в ряде территорий, включая Тверскую область, Северную Осетию, Ингушетию, Москву и Дагестан, количество абортов, напротив, выросло.

Фото на главной: magnific.com.

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