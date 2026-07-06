«Пермский Чикатило» Тамбасов пытается выйти по УДО

Дмитрий Тамбасов, напомним, орудовал в Перми в начале нулевых. Молодой накачанный блондин с легкостью знакомился с девушками, а после этого насиловал и душил. Насилие Тамбасов совершал весьма извращённым способом, от этого маньяк, как признавался сам, получал особенное наслаждение. Так, в теле одной из его жертв была обнаружена 22-сантиметровая морковь. В другую девушку извращенец пытался запихнуть флакон духов…