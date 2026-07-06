Дмитрий Демешин: «Цены на продукты в Охотске снизились в два-три раза благодаря субсидиям на авиадоставку»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о первых ощутимых результатах программы субсидирования авиадоставки продуктов в Охотский округ. Цены в магазинах удалось снизить в два-три раза. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как написал в своём канале Дмитрий Демешин, в апреле этого года власти региона запустили субсидирование авиадоставки продуктов в труднодоступный Охотский округ. Тариф на перевозку одного килограмма груза снизился почти на 70 процентов — с 620−670 рублей до 200 рублей. «Наш Президент ставит перед нами чёткую задачу — особое внимание уделять повышению качества жизни людей в труднодоступных районах. Мы в Хабаровском крае стараемся реализовывать это», — подчеркнул губернатор.
Результаты уже видны на прилавках. Капуста подешевела с 500 до 180 рублей, десяток яиц — с 537 до 178 рублей. Яблоки теперь продаются по ценам, сопоставимым с Хабаровском, — от 250 рублей. За несколько месяцев в округ перевезли почти 40 тонн овощей, фруктов и молочной продукции. В этом году план увеличен на 30 процентов — до 51 тысячи тонн, а финансирование доставки выросло вдвое.
Дмитрий Демешин поставил задачу министерству промышленности и торговли края распространить эту практику на Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. «Свежие продукты должны быть доступны каждому, где бы он ни жил», — добавил губернатор.
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