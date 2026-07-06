Дмитрий Демешин: «Цены на продукты в Охотске снизились в два-три раза благодаря субсидиям на авиадоставку»

Результаты уже видны на прилавках. Капуста подешевела с 500 до 180 рублей, десяток яиц — с 537 до 178 рублей. Яблоки теперь продаются по ценам, сопоставимым с Хабаровском, — от 250 рублей. За несколько месяцев в округ перевезли почти 40 тонн овощей, фруктов и молочной продукции. В этом году план увеличен на 30 процентов — до 51 тысячи тонн, а финансирование доставки выросло вдвое.