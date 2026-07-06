Схема движения у станции метро «Озерная» изменится с 12 июля

Кроме того, на перекрестке ул. Никулинская и Мичуринского проспекта будет запрещен разворот для личного транспорта. При этом водители смогут развернуться заранее — на перекрестке ул. Никулинская и ул. Озерная, а также через Мичуринский проспект — в районе остановки «Олимпийская деревня».