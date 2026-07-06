Нижегородский Арсенал отмечает 29-й день рождения 18 июля — программа мероприятий

Нижегородский Арсенал 18 июля отметит 29-й день рождения, сообщили в музее. Праздничный день традиционно будет насыщен событиями для взрослых и детей и завершится спектаклем-застольем «Список Паперной», привозным проектом петербургской команды под руководством режиссёра Константина Учителя в рамках тура Фонда Потанина «Города. Музеи. Сцены».
Программа «Дня рождения Арсенала — 2026»:
12:00 — музейная игра с элементами арт‑медиации «Я — зритель, я так вижу!» на выставке «Вокруг импрессионизма». (6+) 13:00 — творческая мастерская для детей 5−10 лет «Между строк» в Книжном зале Арсенала. (0+) 13:00 — авторская экскурсия с элементами медиации по выставке «Александр Слюсарев. Геометрия света». (6+) 18:00 — арт‑медиация Молодёжного клуба по выставке «Вокруг импрессионизма». (12+) 20:00 — спектакль‑застолье о поэтах‑обэриутах «Список Паперной» (18+).
В день рождения музея выставки будут работать в особом режиме:
«Вокруг импрессионизма» (12+) — с 12:00 до 20:00; более 30 произведений живописи и скульптуры европейских мастеров‑новаторов 1870—1910-х годов из коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина.
«Геометрия света» (12+) (фотографии Александра Слюсарева из собрания Мультимедиа Арт Музея, Москва) — с 12:00 до 14:00.
Посетителям рекомендуют учитывать возрастные ограничения для спектакля и планировать время посещения выставок в соответствии с временным режимом работы.
Ранее сообщалось, что в Русском музее фотографии открылась выставка Алексея Мякишева «Диалоги со временем».