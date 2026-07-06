Нижегородский Арсенал отмечает 29-й день рождения 18 июля — программа мероприятий

12:00 — музейная игра с элементами арт‑медиации «Я — зритель, я так вижу!» на выставке «Вокруг импрессионизма». (6+) 13:00 — творческая мастерская для детей 5−10 лет «Между строк» в Книжном зале Арсенала. (0+) 13:00 — авторская экскурсия с элементами медиации по выставке «Александр Слюсарев. Геометрия света». (6+) 18:00 — арт‑медиация Молодёжного клуба по выставке «Вокруг импрессионизма». (12+) 20:00 — спектакль‑застолье о поэтах‑обэриутах «Список Паперной» (18+).