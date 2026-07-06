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В Минске пятиклассница отдала родительские $10 000 после пугающего звонка «сотового оператора»

Пятиклассница отдала $10 000 родителей, когда ее напугал «сотовый оператор».

Источник: Комсомольская правда

В Минске школьница отдала мошенникам более 10 тысяч долларов из сбережений родителей. Как это происходило рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители установили, что изначально 10-летняя школьница ответила на звонок якобы работников сотовой службы, сказавших о необходимости продлить договор на оказание услуг. Школьница всему поверила и продиктовала свою дату рождения, имя и код из SMS.

Спустя время перезвонили мнимые правоохранители и напугали, что от имени пятиклассницы якобы проводятся незаконные операции. Девочку напугали, что ее родителей и ее саму привлекут к уголовной ответственности и потребовали, чтобы она нашла деньги, которые прячут родители, и передала их курьеру «для декларирования». Школьница поверила и отдала женщине-курьеру свыше 10 тысяч долларов.

Проводится проверка.

В ГУВД подчеркнули, что чтобы избежать подобных ситуаций, взрослые не должны сообщать детям, где хранятся семейные накопления. Также следует регулярно рассказывать родным об уловках мошенников, о том какие могут быть угрозы и как следует на них реагировать.

Еще мы писали, что в Беларуси молодая женщина может сесть на семь лет из-за тяги к развлечениям.

Тем временем в Минске бизнесвумен с алкоголизмом проворачивала крупные аферы.

А другая минчанка выдала себя за сестру за счет внешнего сходства, а та получила счет за ее содержание под арестом на свое имя.