В Минске пятиклассница отдала родительские $10 000 после пугающего звонка «сотового оператора»

Спустя время перезвонили мнимые правоохранители и напугали, что от имени пятиклассницы якобы проводятся незаконные операции. Девочку напугали, что ее родителей и ее саму привлекут к уголовной ответственности и потребовали, чтобы она нашла деньги, которые прячут родители, и передала их курьеру «для декларирования». Школьница поверила и отдала женщине-курьеру свыше 10 тысяч долларов.