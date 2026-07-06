Поисковики вернули имя герою из Казахстана через 80 лет

АСТАНА, 6 июл — Sputnik. Имя героя из Казахстана вернули из небытия российские и казахстанские поисковики, рассказал командир павлодарского отряда «Майдан жолы» («Фронтовая дорога») Александр Шитов.
«В столице Республики Казахстан — Астане — состоялась торжественная церемония передачи родственникам солдатского медальона красноармейца Павла Михайловича Большакова, уроженца Костанайской области», — поделился он.
По словам главы поискового отряда, церемонию провели у Вечного огня, у подножия монумента защитникам Отечества, она стала символом торжества исторической справедливости, сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны и неразрывной связи поколений.
«Через восемьдесят с лишним лет семья получила возможность узнать правду о судьбе своего родного человека, который долгие годы считался пропавшим без вести», — рассказал Александр Шитов.
Останки Павла Михайловича Большакова, отметил он, были обнаружены российским поисковым отрядом «Военная археология» в районе деревни Капань Дороховского района Московской области.
«Благодаря чудом сохранившемуся солдатскому медальону удалось установить личность бойца и вернуть его имя из небытия», — отметил Шитов.
Павел Большаков был призван на фронт в 1941 году Федоровским районным военным комиссариатом Карабалыкского района Кустанайской области. На фронт он ушел совсем юным — ему было всего 17 лет. Дома его ждала мать — Анна Ивановна Кардапалова, проживавшая в селе Михайловка.
Последним местом службы Павла Михайловича стала 82-я мотострелковая дивизия. Осенью 1941 года дивизия принимала участие в ожесточенных оборонительных боях на подступах к Москве, западнее поселка Кубинка, удерживая рубежи в районах сел Полушкино, Крутицы и Ляхово.
«Именно здесь, в ходе битвы за Москву, молодой красноармеец героически погиб в октябре 1941 года, защищая столицу своей Родины», — поделился поисковик.
Впоследствии 82-я мотострелковая дивизия участвовала в контрнаступлении Красной армии зимой 1941−1942 годов, освобождая Ерёмино, Дорохово, Можайск, Бородино и другие населенные пункты.
«На протяжении десятилетий семья считала Павла Большакова пропавшим без вести с сентября 1942 года. Однако многолетняя поисковая работа позволила восстановить подлинную историю его боевого пути и установить место гибели», — рассказал Александр Шитов.
Долгие годы поисковики пытались найти родственников красноармейца.
Знаковым этапом этой истории стала международная поисковая экспедиция «Дальневосточный фронт — 2026», проходившая в мае на острове Сахалин. Именно во время экспедиции председатель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Артём Бандура торжественно передал солдатский медальон командиру отряда «Майдан Жолы» для последующей доставки в Казахстан и вручения родственникам павшего защитника Отечества.
«Захоронен Павел Большаков на Воинском мемориале в деревне Акулово — это памятный комплекс, посвящённый воинам 32-й Краснознамённой стрелковой дивизии, которые защищали Москву в 1941 году. Расположен в Одинцовском городском округе Московской области, в городском поселении Кубинка (военный городок Кубинка-10)», — рассказал Александр Шитов.
После обращения руководителя московского поискового отряда «Военная археология» Антона Торгашева к командиру поисково-исследовательского отряда «Майдан Жолы» Александру Шитову совместная работа российских и казахстанских поисковиков увенчалась успехом.
«Родные героя были найдены, а солдатский медальон — бесценная реликвия, сохранившая сведения о бойце, — был передан в Казахстан», — отметил он.
Особенно символичным оказался путь этой небольшой, но бесценной реликвии.
«Прежде чем попасть в руки семьи, солдатский медальон преодолел тысячи километров: из Московской области он был доставлен на Сахалин, затем — в Павлодар, после чего был передан в Астану, где и состоялась торжественная церемония вручения родственникам героя», — поделился Александр Шитов.
Внучатые племянницы Павла Михайловича не скрывали волнения. Они искренне поблагодарили поисковиков России и Казахстана за огромный труд, благодаря которому спустя десятилетия удалось вернуть семье имя и судьбу родного человека.
Не менее удивительным стало и другое обстоятельство. Родственники Павла Михайловича до сих пор живут в том самом доме в селе Михайловка Костанайской области, из которого в 1941 году семнадцатилетний юноша ушел защищать Родину.
История Павла Большакова — это еще одно свидетельство того, что война не заканчивается до тех пор, пока не установлена судьба каждого солдата. Благодаря самоотверженному труду поисковых отрядов, бережному отношению к исторической памяти и сотрудничеству поисковиков России и Казахстана спустя десятилетия удается возвращать героям их имена, а семьям — долгожданную правду, считает Шитов.