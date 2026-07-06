Поисковики вернули имя герою из Казахстана через 80 лет

Павел Большаков был призван на фронт в 1941 году Федоровским районным военным комиссариатом Карабалыкского района Кустанайской области. На фронт он ушел совсем юным — ему было всего 17 лет. Дома его ждала мать — Анна Ивановна Кардапалова, проживавшая в селе Михайловка.