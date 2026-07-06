Помощник капитана, устроивший аварию на Дону, предстанет перед судом

Следователи Западного МСУТ СК завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал второй помощник капитана теплохода, столкнувшегося с другим судном в акватории реки Дон. 28-летнего мужчину обвиняют в нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Происшествие случилось утром 9 ноября 2025 года на 3 145-м километре реки неподалёку от Западного моста в Ростове-на-Дону. Оба судна получили повреждения. Никто из людей, к счастью, не пострадал, разлива топлива не произошло.
«Обвиняемый управлял теплоходом, который следовал на погрузку пшеницей. Заметив следующее навстречу судно, он не уклонился вправо и не пропустил встречный теплоход, который направлялся вниз и имел преимущество», — поясняют в следственном ведомстве.
Причиной столкновения, по мнению следствия, стало то, что обвиняемый не вел постоянного наблюдения за окружающей обстановкой. В результате оба судна получили множество повреждений.
По данным Южной транспортной прокуратуры, судовладельцам причинен ущерб более чем на 13 млн рублей.
Приговор фигуранту вынесет Железнодорожный райсуд Ростова-на-Дону.
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