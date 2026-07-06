Помощник капитана, устроивший аварию на Дону, предстанет перед судом

«Обвиняемый управлял теплоходом, который следовал на погрузку пшеницей. Заметив следующее навстречу судно, он не уклонился вправо и не пропустил встречный теплоход, который направлялся вниз и имел преимущество», — поясняют в следственном ведомстве.