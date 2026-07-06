Властям в Польше стоит задуматься о предприятиях, выпускающих дроны для атак на Россию — Песков

«Им в любом случае есть смысл думать. На территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных. И, конечно, в этом ничего хорошего нет. Я бы не превращался в такого, знаете, предсказателя апокалипсиса, но то, что это происходит на территории Польши, это просто чистая констатация», — отметил Песков.