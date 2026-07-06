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В России появился препарат, который может облегчить лучевую терапию для пациентов с онкологией

Разработка направлена на снижение вреда для здоровых тканей.

Источник: Клопс.ru

Российские учёные разработали препарат, который должен снижать побочные эффекты при лучевой терапии. Об этом, ссылаясь на главного онколога Минздрава, гендиректора НМИЦ радиологии, академика РАН Андрея Каприна, пишет РИА Новости в воскресенье, 5 июля.

«Одно из перспективных направлений связано с созданием радиопротекторного препарата, который предназначен для снижения негативного воздействия ионизирующего излучения на организм. Подобные средства особенно востребованы в лучевой терапии, где наша задача заключается не только в максимально эффективном воздействии на опухоль, но и в защите здоровых тканей», — рассказал специалист.

Каприн отметил, что такие разработки могут быть полезны и для радиационной безопасности, в том числе при техногенных чрезвычайных ситуациях. Сейчас средство проходит экспертизу, поэтому о широком применении говорить рано. При этом полученные результаты позволяют «с осторожным оптимизмом» оценивать его перспективы.

Учёные связали рост числа онкозаболеваний у молодёжи с ускоренным биологическим старением. Анализ медицинских данных показал: рак лёгких, желудочно-кишечного тракта и матки чаще выявляли у людей, чей организм был старше паспортного возраста.