Калининградскую область в ближайшие часы накроет гроза с ливнями и ветром

В Калининградской области в ближайшие три часа ожидается гроза с ливневыми дождями и порывистым ветром. Об этом в телеграм-канале регионального МЧС пишут в воскресенье, 5 июля.
«Смещение с юго-запада на восток. Сейчас гроза в Калининграде. Во время грозы ожидаются ливневые дожди, порывы ветра 12−14 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны!» — пишут специалисты.
Синоптики предупреждали, что в начале июля в Калининградскую область придёт похолодание. Его принесут циклоны со свежим атлантическим воздухом.
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