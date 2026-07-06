Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил, что конфликт на Украине продолжается как «настоящая война»

Киев обеспечивают оружием и технологиями сразу несколько западных стран.

Источник: Клопс.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что СВО продолжается уже как «настоящая война», поскольку западные страны помогают Киеву наводить вооружения по целям в России. Об этом, ссылаясь на «Вести», пишет Интерфакс в воскресенье, 5 июля.

«Идёт война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось всё как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что Киев не способен оказать давление на Россию. По его словам, украинские власти пытаются создать для стран НАТО информационную картину, будто такие возможности у них есть.

«Наши войска продвигаются. Константиновка — это очень существенный рубеж, он является важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорска и Славянска. Здесь ни у кого не должно быть сомнений, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретные результаты», — добавил пресс-секретарь президента.

В конце июня Путин заявил, что Россия готова вести мирные переговоры с Украиной с учётом договорённостей, которые обсуждались в Стамбуле.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше