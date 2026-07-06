Синоптики: летнее тепло может вернуться в Калининградскую область после 12 июля

По прогнозам синоптиков, после 10−11 июля погода начнёт меняться. Холодный воздух будет смещаться восточнее — к европейской части России и Поволжью, а Центральная Европа, Прибалтика и Калининградская область окажутся в зоне антициклона. Поэтому во второй половине месяца в регионе возможна температура выше нормы. До этого будет прохладнее: около +18…+20, с дождями и ветром.