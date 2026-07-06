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Синоптики: летнее тепло может вернуться в Калининградскую область после 12 июля

До этого региону обещают около +18…+20, дожди и ветер.

Источник: Клопс.ru

Летнее тепло может вернуться в регион во второй половине месяца — ориентировочно после 12−13 июля. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.

По прогнозам синоптиков, после 10−11 июля погода начнёт меняться. Холодный воздух будет смещаться восточнее — к европейской части России и Поволжью, а Центральная Европа, Прибалтика и Калининградская область окажутся в зоне антициклона. Поэтому во второй половине месяца в регионе возможна температура выше нормы. До этого будет прохладнее: около +18…+20, с дождями и ветром.

Синоптики говорят, что Балтийское море у берегов Калининградской области начало остывать.