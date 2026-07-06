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В августе Россия и Саудовская Аравия нарастят добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки

Решение страны ОПЕК+ приняли на фоне напряжённой ситуации на топливном рынке.

Источник: Клопс.ru

ОПЕК+ разрешила России и Саудовской Аравии в августе увеличить добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки каждой. Такое решение участники альянса приняли по итогам встречи в воскресенье, 5 июля.

После повышения квота России составит 9,887 млн баррелей в сутки, Саудовской Аравии — 10,416 млн. Ираку разрешили нарастить производство на 26 тысяч баррелей в сутки — до 4,405 млн, Кувейту — на 16 тысяч, до 2,660 млн, Казахстану — на 10 тысяч, до 1,618 млн. Алжир сможет выйти на 967 тысяч баррелей в сутки, Оман — на 806 тысяч. Следующее заседание по этому вопросу состоится 2 августа.

Российские эксперты прогнозировали резкий рост цен на нефть из-за напряжённости вокруг Ормузского пролива.

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