В августе Россия и Саудовская Аравия нарастят добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки

После повышения квота России составит 9,887 млн баррелей в сутки, Саудовской Аравии — 10,416 млн. Ираку разрешили нарастить производство на 26 тысяч баррелей в сутки — до 4,405 млн, Кувейту — на 16 тысяч, до 2,660 млн, Казахстану — на 10 тысяч, до 1,618 млн. Алжир сможет выйти на 967 тысяч баррелей в сутки, Оман — на 806 тысяч. Следующее заседание по этому вопросу состоится 2 августа.