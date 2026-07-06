«Казалось, я не выживу»: калининградка рассказала о приступе, который начался с обычной боли в шее

Выяснилось, что похожие эпизоды уже случались, но в этот раз привычная терапия не помогла. На фоне сильного мышечного напряжения спазмировались сосуды и повысилось давление, поэтому схему пришлось скорректировать. Через несколько дней пациентке стало лучше. В больнице она провела 10 дней, после выписки лечение продолжится амбулаторно.