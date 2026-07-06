Под Багратионовском мотоциклист без шлема врезался в отбойник и погиб

В Багратионовском районе водитель мотоцикла Jawa врезался в дорожное ограждение и погиб на месте. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в воскресенье, 5 июля.
По предварительным данным, ДТП произошло в 18:20 на 14 км трассы Калининград — Мамоново-2. Байкер 1981 года рождения ехал без экипировки и мотошлема, на прямом участке дороги он не справился с управлением. Инспекторы устанавливают обстоятельства аварии.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше