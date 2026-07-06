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Под Багратионовском мотоциклист без шлема врезался в отбойник и погиб

Мужчина не справился с управлением на прямом участке дороги.

Источник: Клопс.ru

В Багратионовском районе водитель мотоцикла Jawa врезался в дорожное ограждение и погиб на месте. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в воскресенье, 5 июля.

По предварительным данным, ДТП произошло в 18:20 на 14 км трассы Калининград — Мамоново-2. Байкер 1981 года рождения ехал без экипировки и мотошлема, на прямом участке дороги он не справился с управлением. Инспекторы устанавливают обстоятельства аварии.

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