ФАС возбудила дела за повышение цен на бензин и солярку в Москве, Саратове и Оренбурге

Московское областное УФАС России возбудило дело по закону о защите конкуренции в отношении шести независимых участников рынка, которые реализуют бензин и дизтопливо через свои сети АЗС. По результатам анализа выяснилось, что они одновременно повысили розничные цены на бензины и дизельное топливо. По мнению УФАС, в таких действиях есть признаки нарушения антимонопольного законодательства.