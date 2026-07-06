Ожидали, что весь город как на открытках с видами Амалиенау: чем восхитил и разочаровал Калининград семью из Тюмени

«Альпинизм и курсы спасателей — это хобби. Дети ходили в военно-патриотический клуб, там же открыли направление для взрослых. Мы с мужем, недолго думая, записались. И с парашютами прыгали, и по горам лазили, и по пещерам, заброшкам… Увлечение супруга мотогонками началось с моего подарка — сертификата на прогулку на питбайке. Покатался разок — и через год себе купил. Потом аппетиты выросли: сменил несколько мотоциклов. Каждый раз с нетерпением ждёт весну, открывает мотосезон. Муж за рулём, жена — пассажиром».