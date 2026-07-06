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В Калининграде на концерте к 80-летию области девушке стало плохо в толпе: её унёс охранник

Очевидцы рассказали, что зрительнице дали воды и начали оказывать помощь.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на «Ростех Арене» во время концерта к 80-летию области девушке стало плохо в толпе. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в воскресенье, 5 июля.

По словам свидетелей, всё произошло около 18:00, когда зрители ждали выступления. В какой-то момент толпа ахнула, кто-то крикнул: «Упала! Упала!» Очевидцы говорят, что «у девушки мог резко упасть сахар». Охранник вынес калининградку на руках, ей дали воды, затем подошли волонтёры и начали оказывать помощь. Подробности уточняются.

На одном из маркетплейсов заблокировали объявления о перепродаже билетов на юбилейный концерт к 80-летию Калининградской области. Изначально их распространяли бесплатно.

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