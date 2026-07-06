Сильный ветер сорвал рейс парома на Балтийскую косу

В компании уточнили, что речь об отправлении в 16:00. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — порывы уже достигают 16 м/с. О дальнейших корректировках расписания пока не сообщается. По прогнозу синоптиков, до 19:00 западный ветер усилится до 12−17 м/с, высота волн может подниматься до 1−2 метров.