Водитель Mercedes, насмерть сбивший трёхлетнего мальчика на Заводской, был пьян — прокуратура

«36-летний водитель автомобиля “Мерседес”, находясь в состоянии опьянения и двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный в Калининграде, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми. В результате ДТП трёхлетний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия, женщина и годовалая девочка доставлены в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве.