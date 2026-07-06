Годовалая девочка, пострадавшая в смертельном ДТП на Заводской, находится в коме на ИВЛ

Годовалая девочка, пострадавшая в ДТП на улице Заводской в Калининграде, находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. Об этом «Клопс» сообщили в региональном минздраве в воскресенье, 5 июля.
По данным министерства, трёхлетний мальчик скончался до приезда скорой. У 23-летней девушки, которая также получила травмы при наезде, сотрясение и ушибы, её состояние оценивается как стабильное.
Авария произошла в 17:39 у дома № 5. По предварительным данным, водитель Mercedes наехал на пешеходов, которые шли по краю проезжей части. Двоих пострадавших доставили в больницу.
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