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В России стартовала вторая волна приёма заявлений в первый класс

Подать заявление можно независимо от места регистрации ребёнка.

Источник: Клопс.ru

В России началась вторая волна приёма заявлений для поступления в первый класс. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает РИА Новости, цитируя пресс-службу Минпросвещения РФ.

Первая волна подачи заявлений длилась до 30 июня. Второй этап состоится с 6 июля до 5 сентября.

В ходе второй волны документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребёнка, приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней. Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет на портале «Госуслуги» и на указанный родителями почтовый или электронный адрес. Зачисление в школу не по месту регистрации возможно лишь при наличии свободных мест.

В Калининграде снижается число детей, поступающих в первый класс.

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