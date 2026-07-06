Лишь четверть работников в Калининградской области знают о программе адаптации в своей компании

В Калининградской области 78% соискателей вакансий считают, что программа адаптации является важной частью выхода на новую работу. При этом только 26% опрошенных знают, что в их компании такая программа существует, а половина никогда о ней не слышала или затруднилась ответить. Об этом говорится в исследовании hh.ru, опубликованном в понедельник, 6 июля.