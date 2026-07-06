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Фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики» собрал более 12 тысяч зрителей

На стадионе «Балтика» прошёл гала-концерт.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области прошёл Международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики». Мероприятие было посвящено 80-летию региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

На стадионе «Балтика» 4 июля состоялся гала-концерт, где выступили ведущие военные оркестры России, сводный фестивальный оркестр, солисты Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова и Танцевальная группа ансамбля песни и пляски Балтийского флота.

По словам директора филармонии Виктора Бобкова, зрителями фестиваля стали более 12 тысяч человек из разных городов региона. «Только в первый день на трёх площадках собралось почти 5 тысяч слушателей», — подчеркнул он.

Программа фестиваля «Фанфары Балтики» охватила сразу несколько городов области: Правдинск, Гвардейск, Советск, Черняховск, Балтийск, Светлогорск, Калининград и Светлый.

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