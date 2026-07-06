Собственницу 55 автомобилей, зданий, квартир и участков земли заставили заплатить за ремонт помещения

В Калининградской области владелицу 55 автомобилей и объектов недвижимости заставили рассчитаться за ремонт помещения. При этом судебные приставы-исполнители сразу после решения суда наложили арест на имущество и счета должницы. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает пресс-служба регионального УФССП.