Калининградская область получит почти триллион рублей инвестиций до 2030 года

Как отметил губернатор области Алексей Беспрозванных, одним из ключевых проектов станет национальный центр «Россия» в одноимённом парке. По его словам, эта площадка будет «вершиной айсберга» программы «80−85», а открыть её рассчитывают к следующему юбилею региона.