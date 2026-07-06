Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградская область получит почти триллион рублей инвестиций до 2030 года

В программу развития вошли более 500 объектов.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области по программе «80−85» до 2030 года планируют построить и обновить более 500 объектов. Общий объём инвестиций составит 950 млрд рублей, пишет со ссылкой на первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко ТАСС.

По словам госдеятеля, средства уже предусмотрены в подписанных контрактах, утверждённых федеральных программах и проектах частных инвесторов. Кириенко выразил уверенность, что все планы для региона выполнят полностью:

950 млрд рублей на эту пятилетку до 2030 года, уже приняты решения".

Как отметил губернатор области Алексей Беспрозванных, одним из ключевых проектов станет национальный центр «Россия» в одноимённом парке. По его словам, эта площадка будет «вершиной айсберга» программы «80−85», а открыть её рассчитывают к следующему юбилею региона.

Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 80-летием региона и назвал его территорией с серьёзным инвестиционным потенциалом. В обращении глава государства отметил успехи в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве, инфраструктуре, туризме и санаторно-курортной сфере.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше