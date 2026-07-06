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Экономист объяснил, почему рубль продолжает слабеть

Стабилизация возможна уже в ближайшие недели.

Источник: Клопс.ru

Рубль после периода сильного укрепления начал слабеть, и это может быть не краткой коррекцией, а сменой тренда. Такое мнение высказала завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Светлана Фрумина, её слова приводит агентство «Прайм» в воскресенье, 5 июля.

«Сохраняющиеся макроэкономические и геополитические риски продолжают оказывать давление на национальную валюту, при этом инвесторы отдают предпочтение валютам-убежищам, в сравнении с которыми рубль демонстрирует меньшую привлекательность», — пояснила эксперт.

На рубль влияет сразу несколько факторов: нефть дешевеет, налоговый период закончился, а Минфин снова покупает иностранную валюту в рамках бюджетного правила. Давление усилил и доллар — он укрепился на мировом рынке после заседания Федеральной резервной системы США, где регулятор сохранил жёсткую риторику.

Фрумина не исключает, что в среднесрочной перспективе курс выйдет в диапазон 80−82 рубля за доллар. После этого, если нынешние внешние и внутренние условия сохранятся, возможна стабилизация.

«Дальнейшее движение будет зависеть от динамики нефтяных цен, изменения геополитической обстановки и решений Центрального банка по ключевой ставке. Пока же рынок продолжает адаптироваться к новой реальности, и резких движений вниз ожидать не стоит — скорее речь идёт о постепенном выходе на равновесные уровни», — заключила экономист.

Промышленники попросили ЦБ ускорить снижение ставки, чтобы бизнес «не замёрз окончательно».

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