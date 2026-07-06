Экономист объяснил, почему рубль продолжает слабеть

Рубль после периода сильного укрепления начал слабеть, и это может быть не краткой коррекцией, а сменой тренда. Такое мнение высказала завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Светлана Фрумина, её слова приводит агентство «Прайм» в воскресенье, 5 июля.